Нелегалы с одесского рынка 7-й километр заплатят штраф: видео

На большинство нелегалов составлены админпротоколы (Фото: Нацполиция)

Нелегальные мигранты, выявленные на крупнейшем промтоварном рынке Одесской области рынке 7-й километр, заплатят штраф. Об этом сообщает Нацполиция области.

Среди нелегалов - граждане Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Китая, Армении и Гвинеи, которые превысили срок пребывания на территории Украины.

Большинство их них выплатит в пользу государства штраф, 14 иностранцев обязали покинуть пределы страны, четырем запретили въезд в течение трех лет. Относительно выдворения еще двух граждан вопрос решается.

Иммиграционная полиция США начала массовые аресты и депортацию нелегальных иммигрантов. Рейды проходили в ряде крупных мегаполисов по всей стране, среди них Атланта, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк и другие.

Трудовая деятельность в Германии, которая связана неуплатой налогов и уклонением от социальных взносов, считается нелегальной. В 2018 году экономика страны потеряла более 300 млрд евро. Больше всего страдают отрасли, где задействована низкоквалифицированная рабочая сила и не очень важно знание немецкого языка.

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