Нелегалы с одесского рынка 7-й километр заплатят штраф: видео

Нелегальные мигранты, выявленные на крупнейшем промтоварном рынке Одесской области рынке 7-й километр, заплатят штраф. Об этом сообщает Нацполиция области.
Среди нелегалов - граждане Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Китая, Армении и Гвинеи, которые превысили срок пребывания на территории Украины.
Большинство их них выплатит в пользу государства штраф, 14 иностранцев обязали покинуть пределы страны, четырем запретили въезд в течение трех лет. Относительно выдворения еще двух граждан вопрос решается.
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