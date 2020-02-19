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Николаев. Разоблачили ОПГ на поставках вредных продуктов в школы

Николаев. Разоблачили ОПГ на поставках вредных продуктов в школы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.02.2020, 14:04

По данным следствия, экс-руководитель коммунального предприятия допустил поставку более 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции

В Николаеве сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая, по версии следствия, занималась поставкой в ​​учебные заведения опасных и некачественных продуктов. Об этом cообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Наложен арест на счета нескольких ООО на сумму 3,9 млн грн.

По данным следствия, указанные лица выдавали поддельные официальные документы - расходные, товарно-транспортные и налоговые накладные, что позволило беспрепятственно поставлять в учебные заведения некачественную продукцию под видом сливочного масла и сыра на сумму почти 3 млн грн.

Сообщено о подозрении экс-руководителю коммунального предприятия, который допустил поставку более 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции в учебные заведения Николаева. В результате местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 2,2 млн грн.

По мнению экспертов, эта продукция опасна и вредна для здоровья потребителей, особенно детей, так как содержит значительное количество жирных кислот, что может спровоцировать ряд заболеваний, а также пищевые отравления.

  • 19 февраля в больницы Тернополя госпитализировали с пищевым отравлением госпитализировали 17 учеников военного колледжа.
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