Одесса. Облсовет уволил Ройтбурда с должности директора худмузея

Александр Ройтбурд (фото - dumskaya.net)

Одесский областной совет все-таки расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом. Об этом сообщает Думская.

За его увольнение проголосовал 51 депутат, трое - против, трое воздержались, 25 человек не голосовали.

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея.

Против увольнения Александра Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?" - отметила она.

Депутат от Европейской солидарности Юрий Басюк выступил также против.

"Он известный художник, это человек, который возрождает музей. При нем в разы выросли поступления от продажи билетов, был создан клуб меценатов - Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 000 грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?" - подчеркнул он.