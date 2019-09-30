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Одесса. Пройдут испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун

Одесса. Пройдут испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун - Фото
Фото: пресс-служба Укроборонпрома
30.09.2019, 09:59

Ракетные стрельбы запланированы на 3-4 октября.

Испытания ракетных комплексов Ольха-М и Нептун снова пройдут в Одесской области на государственном испытательном полигоне Алибей в Татарбунарском районе. Об этом сообщает Думская.

Ракетные стрельбы запланированы на 3-4 октября.

В связи с испытаниями Украина временно ограничивает доступ к мысам Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, а также закрывает прилегающую к полигону часть Черного моря.

  • Ольха-М - модернизированная система залпового огня с корректируемым боеприпасом, РК-360МЦ Нептун - противокорабельный ракетный комплекс.
  • 30 января 2018 Украина испытала крылатую ракету собственной разработки "Нептун", основанную на проекте советской ракеты X-35, однако модернизированную в соответствии с современными требованиями.
  • 10 апреля на юге Одесской области стартовали государственные испытания отечественного ракетного комплекса Ольха - реактивной системы с корректируемым боеприпасом.

Смотрите также: В Украине провели испытания ракетного комплекса Ольха: видео

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