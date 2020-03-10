Одесская ОГА со скандалом выбирает нового замдиректора облздрава - СМИ

Фото: dumskaya.net

Первый этап конкурса на должность заместителя директора областного департамента здравоохранения по вопросам реформирования сегодня проходит в облгосадминистрации, одного из претендентов Александра Курмишов подозревают в коррупционных схемах. Об этом сообщает Думская.

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По данным издания, глава конкурсной комиссии Галина Савченко по непонятным причинам отказалась говорить как о процедуре проведения, так и о претендентах.

Савченко потребовала от прессы и представителей общественности покинуть помещение, ссылаясь на некие правила конкурса, когда журналисты отказались, она вышла из зала сама, объявив десятиминутный перерыв.

"Значит будем искать другое место проведение конкурса", - уточнила Савченко.

Через некоторое время она вернулась, тестирование стартовало. В нем принимают участие четыре человека.

По мнению общественного деятеля Ирины Потоцкой, нервозность конкурсной комиссии и попытка закрыть заседание объясняется желанием ОГА посадить в кресло заместителя (он может быть и.о. директора, - ред.) человека, который мог бы своей подписью согласовать закупку 130 карет скорой помощи за 300 млн грн.

"Одним из претендентов является киевлянин Александр Курмишов, который в столице отметился коррупционными действиями как раз в сфере закупок машин скорой помощи, в отношении него начаты уголовные производства. Мы имеем все основания полагать, что этого человека хотят сделать замом, чтобы он подписал документ и позволил компании поставить облздраву совсем не ту технику, которая была заявлена в тендерной документации", - отметила Потоцкая.

По ее словам, "спешность конкурса может быть вызвана увольнением и.о. директора департамента Игоря Гинжула, который не захотел участвовать в этих схемах".

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