Российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Об этом на брифинге в Киеве рассказал заместитель начальника штаба Командования сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны. На сегодняшний день, по правому берегу враг отброшен на расстояние 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов.

По левому берегу его остановили, но противник расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути пришествия. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. В Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", – сказал Александр Грузевич.

По словам заместителя начальника штаба Командования сухопутных войск ВСУ вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, сбивающиеся ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

"Два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. Сейчас идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население", – отметил Александр Грузевич.

Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдена и уничтожена ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

Дмитрий Смирнов

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