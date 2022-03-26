UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты хотели высадиться под Одессой со скоростных катеров. Неудачно

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 13:53
Российские оккупанты хотели высадиться под Одессой со скоростных катеров. Неудачно - Фото
Владимир Назаров

Оккупанты пытаются вести разведку береговой линии и акватории у Одессы, однако ПВО ВСУ отрабатывает все угрозы. Об этом рассказал офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он также сообщил, что россияне попытались высадить в Одесской области ДРГ с помощью скоростных катеров. Однако попытка была неуспешной – ВСУ дали достойный отпор противнику.

  • Ранее в Одесской области оккупанты с кораблей обстреляли два населенных пункта. 

Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины одесская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 