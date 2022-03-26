Российские оккупанты хотели высадиться под Одессой со скоростных катеров. Неудачно

Оккупанты пытаются вести разведку береговой линии и акватории у Одессы, однако ПВО ВСУ отрабатывает все угрозы. Об этом рассказал офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он также сообщил, что россияне попытались высадить в Одесской области ДРГ с помощью скоростных катеров. Однако попытка была неуспешной – ВСУ дали достойный отпор противнику.

Ранее в Одесской области оккупанты с кораблей обстреляли два населенных пункта.

Дмитрий Смирнов

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