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Оккупанты не дают починить агрегаты Каховской ГЭС. Сбрасывают воду, есть затопления

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 10:04
Оккупанты не дают починить агрегаты Каховской ГЭС. Сбрасывают воду, есть затопления - Фото
Каховская ГЭС (Фото - Укргидроэнерго)

Большие объемы воды сбрасывают на захваченной оккупантами Каховской дамбе из-за неисправности гидроагрегатов. Вода затапливает Новую Каховку, сообщает Центр журналистских исследований.

Центр, ссылаясь на источники в ГЭС, пишет, что на гидроэлектростанции не работает два гидроагрегата, из-за чего работники вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в больших объемах.

"Из-за захвата гидроэлектростанции у нас нет возможности отремонтировать два гидроагрегата. Они не работают, поэтому мы вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в таком большом объеме. Фактически, мы ее просто сливаем и теряем деньги", – сказал работник ГЭС.

В результате подтоплена набережная и городской парк Новой Каховки. Под угрозой – окрестные села и Херсон.

Специалисты утверждают, что в случае разрушения ГЭС для людей последствия не будут критическими.

Гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Интерфакс-Украина еще в конце марта сообщал, что на захваченной россиянами Каховской ГЭС перестал работать один из шести гидроагрегатов.

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Катерина Амеліна
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затопление оккупанты Херсонская область каховская гэс
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