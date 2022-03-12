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Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова – Суспільне

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 07:53
Оккупанты разбомбили гостиницу
Гостиница "Украина" в Чернигове (фото - Суспільне)

11 марта около полуночи российские войска во время бомбардировки города попали в гостиницу "Украина" в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне.

В результате взрыва полностью разрушена центральная часть здания гостиницы.

Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова – Суспільне

Отель "Украина" был открыт в 1961 году. Он насчитывал 90 номеров, добавляет Суспильне.

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Юрий Смирнов
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