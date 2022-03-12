Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова – Суспільне

11 марта около полуночи российские войска во время бомбардировки города попали в гостиницу "Украина" в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне.

В результате взрыва полностью разрушена центральная часть здания гостиницы.

Отель "Украина" был открыт в 1961 году. Он насчитывал 90 номеров, добавляет Суспильне.

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Юрий Смирнов

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