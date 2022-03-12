Оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова – Суспільне
12.03.2022, 07:53
Гостиница "Украина" в Чернигове (фото - Суспільне)
11 марта около полуночи российские войска во время бомбардировки города попали в гостиницу "Украина" в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне.
В результате взрыва полностью разрушена центральная часть здания гостиницы.
Отель "Украина" был открыт в 1961 году. Он насчитывал 90 номеров, добавляет Суспильне.
Читайте также: Над Черниговом "отминусовали" Су-25 россиян, бомбившего город полутонными бомбами: фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии