Оккупанты совершили авиаудар по военному полигону подо Львовом

Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) в 30 км от Львова, сообщает Львовская ОГА.

По предварительным данным всего было выпущено восемь ракет. Информация о потерпевших уточняется.

13 марта также сообщалось о том, что российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной Луганской области.

Дмитрий Смирнов

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