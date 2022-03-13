Оккупанты совершили авиаудар по военному полигону подо Львовом
13.03.2022, 07:24
Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) в 30 км от Львова, сообщает Львовская ОГА.
По предварительным данным всего было выпущено восемь ракет. Информация о потерпевших уточняется.
13 марта также сообщалось о том, что российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной Луганской области.
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