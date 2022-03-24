Оккупационные войска уничтожают украинскую литературу и учебники истории – ГУР

Оккупационные войска изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятия украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции".

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинской освободительной борьбы. К "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.

У оккупантов есть целый список запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.

Дмитрий Смирнов

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