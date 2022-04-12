"Орки беснуются". В Луганской области россияне ограбили Укрпошту и отделение банка – ОВА

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Луганской области уже ограбили Укрпошту, банковское отделение, заставляют платить "налоги" террористической организации ЛНР и проводят "мобилизацию". Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу Апостроф TV.

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"Орки беснуются. Они уже ограбили там и отделение Укрпошты, и банковское отделение. Они заставляют перерегистрировать все предприятия, фермеров, все свои учреждения в так называемую ЛНР, оплачивать туда налоги", – рассказал Гайдай о ситуации на временно неподконтрольных Украине территориях области.

Глава ОВА сообщил, что также российские оккупанты проводят "мобилизацию" и бросают в бой против ВСУ мужчин без надлежащей подготовки.

"Пытаются заменить украинскую систему образования орковской. Ну, такие вот варварские действия оккупантов. Все понимаем, видим, но это будет недолго", – уверяет Гайдай.

Также он напомнил об абсурдных билбордах оккупантов "Не бойтесь говорить по-русски". Такой появился в Счастье, которое россияне оккупировали после полномасштабного вторжения РФ.

Глава ОВА подчеркнул, что подобные плакаты – это "бред", и об этом говорят и сами местные жители, так как нигде в Украине никому не запрещалось говорить по-русски или на любом другом языке. Гайдай рассказал, что после появления таких билбордов были сотни гневных комментариев от луганчан, которые видят, как оккупанты их "освобождают" путем полного уничтожения частных домов и инфраструктуры.

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Оксана Житнюк

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