Первый после оккупации. Открыли исламский культурный центр: фото

Фото: facebook.com/odalug

В Северодонецке открыли первый исламский культурный центр Бисмилля. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Этот духовный центр стал первым, открытым на востоке страны после оккупации части ее территории", - отметили в пресс-службе.

Во временно оккупированном Донбассе остались два крупных исламских центра, Донецке и Луганске, и десятки мечетей, которые были объединены в сеть духовного управления мусульман Украины "Умма".

Фото: facebook.com/odalug

Сейчас они прекратили работу, их помещения захватили боевики. Многие мусульмане вместе с семьями вынуждены были переехать в другие регионы.

В мечети Исламского культурного центра Северодонецка смогут одновременно молиться более сотни верующих, для них будут работать библиотека и учебные классы.

В центре намерены преподавать арабский, читать лекции по исламской культуре для всех желающих, заниматься социальной работой, будет иметь "штаб-квартиру" уже давно действующий центр военных капелланов и волонтеров.