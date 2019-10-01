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Первый после оккупации. Открыли исламский культурный центр: фото

Первый после оккупации. Открыли исламский культурный центр: фото - Фото
Фото: facebook.com/odalug
01.10.2019, 12:20

В исламском центре будут учить арабскому языку

В Северодонецке открыли первый исламский культурный центр Бисмилля. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Этот духовный центр стал первым, открытым на востоке страны после оккупации части ее территории", - отметили в пресс-службе.

Во временно оккупированном Донбассе остались два крупных исламских центра, Донецке и Луганске, и десятки мечетей, которые были объединены в сеть духовного управления мусульман Украины "Умма".

Фото: facebook.com/odalug

Сейчас они прекратили работу, их помещения захватили боевики. Многие мусульмане вместе с семьями вынуждены были переехать в другие регионы.

В мечети Исламского культурного центра Северодонецка смогут одновременно молиться более сотни верующих, для них будут работать библиотека и учебные классы.

В центре намерены преподавать арабский, читать лекции по исламской культуре для всех желающих, заниматься социальной работой, будет иметь "штаб-квартиру" уже давно действующий центр военных капелланов и волонтеров.

  • 17 августа сообщалось, что недалеко от Львова планировали начать строительство жилого квартала для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, где на территории комплекса появится мечеть.
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Исламский культурный центр северодонецк оккупация
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