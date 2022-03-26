По Лисичанску оккупанты ударили ракетой "Точка-У", в Северодонецке горят несколько домов

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У", а в Северодонецке горят несколько домов.

"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку.

Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами.

Сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина", – сообщил Сергей Гайдай.

Дмитрий Смирнов

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