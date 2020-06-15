Под Одессой нашли на свалке гранаты и начали их разбирать. Итог – пять раненых

В селе Дачное Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната, которую принесли местные жители. В результате травмы получили пять человек, сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.
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По данным полиции, трое местных жителей в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Произошел взрыв.
Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.
Полицейские изъяли еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.