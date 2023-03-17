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Пожар в Кировоградской области: погибли пять человек, из них три ребенка

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 08:40
Пожар в Кировоградской области: погибли пять человек, из них три ребенка - Фото
Фото: ГСЧС

Ночью 17 марта в селе Капитановка Кировоградской области произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, из них три ребенка. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, сообщение о пожаре по ул. Заводской в селе Капитановка Новоукраинского района поступило 17 марта в 01:00 в Службу спасения.

Пожарные обнаружили, что горит 16 кв.м вещей домашнего обихода.

На месте пожара обнаружили пятерых погибших: женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и дети 2006, 2009 и 2015 г.р.

В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован.

Причины пожара устанавливаются.

Наталія Медведєва
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пожар ГСЧС
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