Пожар в Кировоградской области: погибли пять человек, из них три ребенка

Ночью 17 марта в селе Капитановка Кировоградской области произошел пожар, в результате которого погибли пять человек, из них три ребенка. Об этом сообщает ГСЧС.

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Как отмечается, сообщение о пожаре по ул. Заводской в селе Капитановка Новоукраинского района поступило 17 марта в 01:00 в Службу спасения.

Пожарные обнаружили, что горит 16 кв.м вещей домашнего обихода.

На месте пожара обнаружили пятерых погибших: женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и дети 2006, 2009 и 2015 г.р.

В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован.

Причины пожара устанавливаются.

16 марта в Борисполе произошел масштабный пожар на АЗС, загорелась автоцистерна с бензином.

Наталія Медведєва

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