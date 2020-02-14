Продажа боеприпасов. ГБР сообщило о подозрении нацгвардейцу

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Следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Хмельницком, сообщили о подозрении военнослужащему Нацгвардии в сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что нацгвардеец похищал и продавал боеприпасы одной из воинских частей, подыскивая покупателей через собственные связи.

16 января был задокументирован факт сбыта более 200 патронов для нарезного огнестрельного оружия в Радомышльском районе Житомирской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.