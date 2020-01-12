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Прокуратура предотвратила хищение 18 млн грн горсоветом Фастова

Прокуратура предотвратила хищение 18 млн грн горсоветом Фастова - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
12.01.2020, 11:39

Нарушения подтвердили решения Антимонопольного комитета Украины

Прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам изучения на веб-портале Prozorro процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры было установлено нарушение требований закона о публичных закупках.

В прокуратуре уточнили, что тендерное предложение победителя не отвечало требованиям тендерной документации и ст 3, 16, 30 закона о публичных закупках, не содержало документального подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям по наличию оборудования и материалов, работников соответствующей квалификации, а также опыта выполнения аналогичного договора.

Указанные нарушения подтвердили решения Антимонопольного комитета Украины.

Прокуратура области направила письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов.

  • 11 января Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность чиновников Черкасского городского совета, которые подозреваются в организации коррупционной схемы присвоения государственных средств.
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