Прокуратура предотвратила хищение 18 млн грн горсоветом Фастова

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам изучения на веб-портале Prozorro процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры было установлено нарушение требований закона о публичных закупках.

В прокуратуре уточнили, что тендерное предложение победителя не отвечало требованиям тендерной документации и ст 3, 16, 30 закона о публичных закупках, не содержало документального подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям по наличию оборудования и материалов, работников соответствующей квалификации, а также опыта выполнения аналогичного договора.

Указанные нарушения подтвердили решения Антимонопольного комитета Украины.

Прокуратура области направила письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов.