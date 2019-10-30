Ребенок в Тернопольской области заболел сибирской язвой

В тернопольской области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом сибирская язва, передает Укринформ.
Болезнь протекает в кожной форме со средней тяжестью течения, ребенок находится под наблюдением врачей, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.
По данным областного лабораторного центра, в последние десятилетия на Тернопольщине случаев заболевания сибирской язвой не было зафиксировано.
Читайте также: В Хмельницкой области обнаружена сибирская язва