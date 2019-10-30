Ребенок в Тернопольской области заболел сибирской язвой

Диагностика (фото - pixabay.com)

В тернопольской области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом сибирская язва, передает Укринформ.

Болезнь протекает в кожной форме со средней тяжестью течения, ребенок находится под наблюдением врачей, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

По данным областного лабораторного центра, в последние десятилетия на Тернопольщине случаев заболевания сибирской язвой не было зафиксировано.

У одного из пяти человек, которые были госпитализированы с симптомами заболевания кожи в Одесской области, подтвердился диагноз сибирская язва

Читайте также: В Хмельницкой области обнаружена сибирская язва