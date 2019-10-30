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Ребенок в Тернопольской области заболел сибирской язвой

Ребенок в Тернопольской области заболел сибирской язвой - Фото
Диагностика (фото - pixabay.com)
30.10.2019, 13:34

Это первый случай за несколько последних десятков дет

В тернопольской области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом сибирская язва, передает Укринформ.

Болезнь протекает в кожной форме со средней тяжестью течения, ребенок находится под наблюдением врачей, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

По данным областного лабораторного центра, в последние десятилетия на Тернопольщине случаев заболевания сибирской язвой не было зафиксировано.

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сибирская язва
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