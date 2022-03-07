Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото
07.03.2022, 09:24
Фото - Нацполіція
6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района Житомирской области, сообщает ГСЧС.
В результате бомбардировки в Малине разрушено двухэтажное здание, уничтожены три легковых автомобиля. Предварительно погиб один человек и пострадали трое.
В Овруче разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал один человек.
В Коростене повреждены окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал один человек.
- 6 марта утром Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы.
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