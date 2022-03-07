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Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 09:24
Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото - Фото
Фото - Нацполіція

6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района Житомирской области, сообщает ГСЧС.

В результате бомбардировки в Малине разрушено двухэтажное здание, уничтожены три легковых автомобиля. Предварительно погиб один человек и пострадали трое.

В Овруче разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал один человек.

В Коростене повреждены окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал один человек.

Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото

Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото
Юрий Смирнов
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Коростень Овруч авиаудар житомирская область малин
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