Россия нанесла новые авиаудары по Житомирской области, есть пострадавшие – фото

6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района Житомирской области, сообщает ГСЧС.

В результате бомбардировки в Малине разрушено двухэтажное здание, уничтожены три легковых автомобиля. Предварительно погиб один человек и пострадали трое.

В Овруче разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал один человек.

В Коростене повреждены окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал один человек.

6 марта утром Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы.

Юрий Смирнов

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