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Россия совершила авианалет на окраину Броваров: есть раненые, один погиб

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 19:25
обновлено

Россия совершила авианалет на окраину Броваров. Об этом сообщил в Facebook Игорь Сапожко, мэр Броваров, восточного пригорода столицы.

"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил он.

Выезд из Киева в сторону Броваров ограничен, сообщили в КГГА.

ОБНОВЛЕНО В 20:32. Сапожко уточнил потери: пятеро раненых, один погибший.

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что РФ выпустила баллистическую ракету "Искандер" по Киеву.

Марк Сировой
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