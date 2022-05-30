Россияне попали в аммиакопровод в Донецкой области. В ОВА говорят – угрозы местным нет

Поврежденный россиянами аммиакопровод в Донецкой области не представляет опасности для населенных пунктов, сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

"Попадание было в дренажный клапан, спускающий аммиак. Но этот аммиакопровод был недействующий, поэтому максимальный радиус поражения может быть 4 км, сейчас его (газа. – Ред.) распространение наблюдается чуть более чем на 2 км. Большой угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС отслеживают, как будет распространяться (газ. – Ред.), и бригады на девяти автомобилях дежурят. Если облако аммиака приблизится к населенным пунктам, его "погасят" с помощью пожарных автомобилей, чтобы газ спустился вниз", – отметил Кириленко.

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Катерина Амеліна

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