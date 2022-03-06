UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, городские власти просят о помощи

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 09:42
Российские оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, городские власти просят о помощи - Фото
Фото - Бучанский городской совет

Россия продолжает обстреливать все кварталы Бучи Киевской области и убивать мирных жителей и даже детей. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

"Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета! – говорится в заявлении. – Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в пищевых продуктах, воде, восстановлении коммуникаций".

Значительное количество жителей находятся в подвалах. А Россия продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины, говорят в горсовете.

Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Поэтому горсовет просит поддержки и помощи.

3 марта стало известно, что в пригороде Киева, городе Буча и возле него, продолжается бой: российские оккупанты не прекращают попыток прорваться в столицу с западного направления.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
буча киевская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 