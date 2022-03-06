Российские оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, городские власти просят о помощи

Россия продолжает обстреливать все кварталы Бучи Киевской области и убивать мирных жителей и даже детей. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

"Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета! – говорится в заявлении. – Ежедневно почти тысячи сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в пищевых продуктах, воде, восстановлении коммуникаций".

Значительное количество жителей находятся в подвалах. А Россия продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабить магазины, говорят в горсовете.

Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Поэтому горсовет просит поддержки и помощи.

3 марта стало известно, что в пригороде Киева, городе Буча и возле него, продолжается бой: российские оккупанты не прекращают попыток прорваться в столицу с западного направления.

Юрий Смирнов

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