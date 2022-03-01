Российские оккупанты обстреляли два дома в Херсоне: разрушены квартиры, есть пострадавшие
01.03.2022, 12:08
В результате обстрела оккупационных войск снаряды попали в два девятиэтажных дома в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что обстрел произошел в 10:53. Разрушены квартиры на втором и третьем этажах, в одном из домов произошел пожар.
Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
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