Российские оккупанты обстреляли два дома в Херсоне: разрушены квартиры, есть пострадавшие

В результате обстрела оккупационных войск снаряды попали в два девятиэтажных дома в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что обстрел произошел в 10:53. Разрушены квартиры на втором и третьем этажах, в одном из домов произошел пожар.

Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Марк Сировой

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