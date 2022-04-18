Российские оккупанты захватили Кременную, расстреляли гражданских в авто – Гайдай
Российские войска захватили утром 18 апреля город Кременная в Луганской области. Об этом в Facebook сообщил в 10:46 утра глава местной областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются", - объяснил он ситуацию.
По словам главы ЛугОВА, эвакуация из города уже невозможна, но из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей все еще вывозят.
В 11:05 утра Гайдай сообщил, что в Кременной россияне обстреляли гражданский автомобиль, на котором люди пытались самостоятельно выехать.
"Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Предварительно четыре человека погибли, один ранен", - написал он.
Чиновник призвал не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную.
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