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Российские военные убили главу Гостомеля Прилипко

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 11:41
Российские военные убили главу Гостомеля Прилипко - Фото
Юрий Прилипко (фото - Гостомельский поселковый совет)

Глава Гостомельской общины Юрий Прилипко погиб, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Об этом сообщили Гостомельский поселковый совет и мэр Киева Виталий Кличко.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", – говорится в сообщении поселкового совета.

Кличко добавил, что хорошо знал Прилипко по сотрудничеству в Ассоциации городов.

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Юрий Смирнов
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гостомель юрий прилипко
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