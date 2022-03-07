Российские военные убили главу Гостомеля Прилипко
07.03.2022, 11:41
Юрий Прилипко (фото - Гостомельский поселковый совет)
Глава Гостомельской общины Юрий Прилипко погиб, когда раздавал людям хлеб и лекарства. Об этом сообщили Гостомельский поселковый совет и мэр Киева Виталий Кличко.
"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты", – говорится в сообщении поселкового совета.
Кличко добавил, что хорошо знал Прилипко по сотрудничеству в Ассоциации городов.
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