Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев, есть раненые – ОГА
12.03.2022, 08:40
Российские оккупанты сегодня ночью обстреляли беспорядочным хаотичным огнем Николаев. Об этом в Telegram сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, под обстрелы россиян попали больницы, интернат и котельная.
"Они меняют тактику. Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах. Мы не можем накрывать их в ответ", — говорит Ким.
На данный момент информации о жертвах обстрелов нет, двое ранены.
"Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", — резюмировал Ким.
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