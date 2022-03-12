Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев, есть раненые – ОГА

Российские оккупанты сегодня ночью обстреляли беспорядочным хаотичным огнем Николаев. Об этом в Telegram сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, под обстрелы россиян попали больницы, интернат и котельная.

"Они меняют тактику. Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах. Мы не можем накрывать их в ответ", — говорит Ким.

На данный момент информации о жертвах обстрелов нет, двое ранены.

"Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", — резюмировал Ким.

Юрий Смирнов

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