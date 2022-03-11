Российские войска снова обстреляли Сумскую область: двое погибших

В ночь на 11 марта российские кафиры обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Об этом в Telegram сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, погибли двое местных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколковое).

Также Живицкий сообщил, что на сегодняшний день в Сумской области зеленые коридоры не предусмотрены.

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Юрий Смирнов

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