Российские войска снова обстреляли Сумскую область: двое погибших
11.03.2022, 08:58
В ночь на 11 марта российские кафиры обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Об этом в Telegram сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, погибли двое местных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколковое).
Также Живицкий сообщил, что на сегодняшний день в Сумской области зеленые коридоры не предусмотрены.
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