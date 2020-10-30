СБУ: В Хмельницком группа людей пыталась создать фейковый горсовет

В Хмельницком СБУ пресекла попытку создать фейковый орган местного самоуправления

В Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала попытку создать фейковый горсовет облцентра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Более 10 человек провели собрание, на котором создали так назывемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий горсовет", избрав "главу" и "депутатов" псевдообразования и провозгласив ликвидацию действующего Хмельницкого горсовета, говорят в СБУ.

"Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации", – заявляют в спецслужбе, уточняя, что оперативники провели обыски по жилищам фигурантов и местам проведения фейковых собраний.

СБУ открыла дело по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти.

29 октября в Киеве СБУ задержала "замкомандира" одного из подразделений гибридных войск РФ.

Владислав Сердюк

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