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Северодонецк пережил самое страшное время за время войны, 10 погибших – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 08:52
Северодонецк пережил самое страшное время за время войны, 10 погибших – ОГА - Фото
Результаты обстрелов Северодонецка (фото - Сергей Гайдай)

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы Луганской области. Обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение 8 марта враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

9 марта утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:

  • ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42),
  • ул. Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр. Центральный, 40 (два пострадавших),
  • пр. Центральный, 49 (два пострадавших),
  • перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший),
  • ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших),
  • ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина),
  • пр. Химиков, 20 (найден погибший),
  • ул. Донецкая 46 а (пострадавший),
  • ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших),
  • пр. Центральный, 40 (два пострадавших),
  • пр. Химиков, 34 (найден погибший),
  • ул. Менделеева, 43 (найден погибший),
  • пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27). Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36).

Юрий Смирнов
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обстрел война луганская область северодонецк
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