Северодонецк пережил самое страшное время за время войны, 10 погибших – ОГА

Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы Луганской области. Обнаружены тела 10 погибших, ранения получили девять человек. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение 8 марта враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

9 марта утром россияне вели обстрел жилого квартала Северодонецка между шоссе Строителей и ул. Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:

ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42),

ул. Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр. Центральный, 40 ( два пострадавших) ,

, пр. Центральный, 49 ( два пострадавших) ,

, перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский ( найден погибший ),

), ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших ),

), ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина ),

), пр. Химиков, 20 ( найден погибший ),

), ул. Донецкая 46 а ( пострадавший ),

), ул. Донецкая, 28 а ( три пострадавших ),

), пр. Центральный, 40 ( два пострадавших ),

), пр. Химиков, 34 ( найден погибший ),

), ул. Менделеева, 43 ( найден погибший ),

), пр. Гвардейский, 63 а (найден погибший).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27). Обстреляны также ОШ № 4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр. Московский, 1) и Кременной (ул. Центральная 148 и ул. Партизанская, 36).

Юрий Смирнов

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