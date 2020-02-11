Шахтеры пикетировали Донецкую облгосадминистрацию: фото

Фото: novosti.dn.ua

В Краматорске 20 горняков государственной шахты Южнодонбасская № 1 провели акцию под зданием Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщают Новости Донбасса.



Горняки требовали от властей выплатить задолженность по заработной плате. Пятеро участников акции были приглашены в здание облгосадминистрации на переговоры.

Фото: novosti.dn.ua



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня находится в Киеве.

Фото: novosti.dn.ua

Правительство направило дополнительные 163 млн грн на погашение долгов по зарплате шахтерам. В декабре 2019-го государство погасило 322 млн грн задолженности перед горняками.

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