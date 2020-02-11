Шахтеры пикетировали Донецкую облгосадминистрацию: фото

В Краматорске 20 горняков государственной шахты Южнодонбасская № 1 провели акцию под зданием Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщают Новости Донбасса.
Горняки требовали от властей выплатить задолженность по заработной плате. Пятеро участников акции были приглашены в здание облгосадминистрации на переговоры.
Фото: novosti.dn.ua
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня находится в Киеве.
Фото: novosti.dn.ua
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