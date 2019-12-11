Специалисты сообщили, в каких городах вредно дышать на Донбассе

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК, - ред.) содержания оксида углерода - 0,67-1,33 ПДК, в течение ноября зафиксировано в атмосферном воздухе Лисичанска. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Луганской облгосадминистрации.

В атмосферном воздухе Северодонецка специалисты зафиксировали превышение и рост содержания формальдегида - 1,33-4,0 предельно-допустимой концентрации (в октябре 2019 - 2,0-3,33 ПДК) несколько возросла, но осталась в пределах нормы концентрация содержания диоксида азота - 0,25-1,0 ПДК (в октябре 2019 года - не более 0,75 ПДК).

В Рубежном - превышение и рост по сравнению с предыдущим месяцем содержания оксида углерода - 1-1,67 ПДК (в октябре 2019 - 1,33 ПДК) и формальдегида - 1,33- 3,67 ПДК (в октябре 2019 - 1,33 3,33 ПДК).

Формальдегид - это примесь воздуха, которая раздражает слизистые оболочки, кожу, глаза. От него могут возникать насморк, раздражение, чесаться кожа. Основной источник выбросов: автомобили, мебельные фабрики, химические производства.

3 августа в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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