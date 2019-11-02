Станица. Глава МИД Финляндии приехал на участок разведения: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Участок разведения №1 Станица Луганская с рабочим визитом посетила делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел страны Пекка Хаависто. Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.

От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Глава МИД Финляндии положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Речь идет о проведении ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрении бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

В Офисе президента назвали сроки восстановления моста.

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