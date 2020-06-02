Стрельба в Одессе: полиция задержала 10 человек

Полиция задержала 10 подозреваемых, которые вероятно причастны к разборкам на рынке Седьмой километр. На территории города и в прилегающих районах области был введен в действие специальный оперативный план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
"Полицейские, прибывшие на место происшествия, пресекли противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек", - сообщили в полиции.
Сейчас событие квалифицировано как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное