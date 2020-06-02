Стрельба в Одессе: полиция задержала 10 человек

Фото: flickr Нацполиции

Полиция задержала 10 подозреваемых, которые вероятно причастны к разборкам на рынке Седьмой километр. На территории города и в прилегающих районах области был введен в действие специальный оперативный план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, пресекли противоправные действия и доставили в отделение полиции 10-х человек", - сообщили в полиции.

Сейчас событие квалифицировано как хулиганство. Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

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2 июня в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. В полиции сообщили, что утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин, им предоставляют медицинскую помощь.

В Нацполиции Одесской области опубликовали видео , на котором запечатлен момент нападения на магазин.