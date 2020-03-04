Священника Московского патриархата отлучили от церкви за лекцию о сексе: видео

Протоиерей Вячеслав Рубский (фото - dumskaya.net)

Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Московского патриархата Агафангел запретил в служении и отлучил от причастия и общения с церковью настоятеля храма святой мученицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерея Вячеслава Рубского. Об этом сообщает Думская.

Соответствующий указ архиерей подписал 26 февраля.

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Известного богослова Рубского наказали за "нарушение священнической присяги", "введение верующих во греховное искушение", "издевательство над церковным вероучением", "неисправление личной жизни", "упорство во грехах".

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Фото: dumskaya.net

Так отреагировал Агафангел на лекцию о сексуальности Вячеслава Рубского "Понимание пола в христианстве", вот ее запись.

В своей речи священник отметил: "В православной церковной традиции, уже представленной для мирян, совершенно отсутствует положительная фиксация любви, а уж тем более секса. Мы, с одной стороны, считаем, что люди должны любить друг друга и желать быть друг с другом, но в молитвах это никак не отражено. Нет такого, что "помолимся о влюбленных сердцах, о прекрасном сексе, о многоструйном оргазме".

В указе Агафангела приводятся самые вопиющие, по мнению иерарха, цитаты из лекции: "Монахи табуируют сексуальные отношения даже в браке", "Монашеская традиция прибегла к мифологизации и демонизации сексуальности человека", "Церковь не доросла до высокой эротики".

Отлученный Рубский говорит, что эти цитаты вырваны из контекста и перевраны.

Он рассказал, что сразу же после подписания этого указа к нему в храм явились представители епархии и новый настоятель, назначенный Агафангелом, - отец Андрей Гавриленко. Они хотели описать имущество, но община им не позволила. В дальнейшем храм опечатала университетская охрана.

"Я несколько дней добивался встречи с митрополитом, но мне сказали, что он не желает со мной разговаривать. Но я рад возможности полемики, которая открылась", - сказал он.

Протоиерей Рубский записал обращение.

Фото: dumskaya.net

Справка. Отец Вячеслав работает в ОНМУ штатным психологом и сотрудником кафедры психологии, окончил Киевскую духовную академию и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова. Доктор богословских наук, в 2019 году защитил в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова диссертацию на тему "Мировоззрение как модель реальности: богословский и религиоведческо-философский анализ". Ведет видеоблог в Уoutube. Воспитывает пятерых детей.

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