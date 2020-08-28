Сюр. Ритуальная служба Николаева решила открыть Бюро находок

Экспонатами в нем станут старинные и редкие находки с местных кладбищ

Николаевская ритуальная служба планирует открыть в городе музей под названием Бюро находок. Место для музея уже нашли — его разместят на территории одного из местных предприятий, сообщила служба в Facebook.

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Экспонатами музея станут предметы, найденные при уборке кладбищ, а также при проведении перезахоронений, при условии, что они будут иметь историческую или архитектурную ценность.

По словам сотрудников ритуальной службы, раньше на так называемом Немецком кладбище они уже находили элементы оружия и останков людей. "Несмотря на то, что старые склепы давно разграблены после революции 17-го года иногда удается найти что-то интересное", — отмечают они.

В службе уверены, что таким образом они смогут познакомить людей с историей, потому что и сейчас они порой находят захоронения XVII столетия.

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Дарья Мостовая

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