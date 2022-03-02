Тысячи украинцев не пускают врага в Энергодар и к крупнейшей в Европе АЭС: фото, видео

На блокпост в Энергодаре вышли тысячи украинцев, чтобы не пустить российских оккупантов к крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, сообщает в Facebook местный горсовет. При этом оккупанты обстреливают людей и используют гранаты, сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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В 08:32 горсовет сообщил, что враг подъехал к блокпосту и призвал прийти туда граждан.

На призыв откликнулись тысячи граждан, которые вышли защищать свой город. "Сейчас нам как никогда нужно мобилизовать свои силы, быть вместе, чтобы враг не зашел в город, где находится самая большая в Европе атомная электростанция!" – заявили в горсовете.

После 14:00 глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что непрошенные гости опять пытались посетить АЭС, но город вновь не пустил оккупантов.

По его словам, горожане указали российским войскам, что международными актами запрещены боевые действия в радиусе 30 км от АЭС.

К 16:00 горсовет сообщил, что энергодарцы в третий раз сказали оккупантам, чтобы те не подходили к городу. При этом оккупанты обстреливают мирных людей и используют гранатометы, написал Геращенко.

Марк Сировой

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