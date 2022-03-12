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Украинские силы сбили два российских вертолета над Скадовском: один пилот выжил – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 18:39
Украинские силы сбили два российских вертолета над Скадовском: один пилот выжил – видео - Фото
Сбитый российский вертолет (скриншот видео)

Украинские силы сбили два российских вертолета над Скадовском Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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Он отметил, что выжил один пилот российского вертолета. Он ранен, его везут в больницу.

Марк Сировой
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ВСУ вертолет Херсонская область Скадовск вкс рф войска россии
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