Укрзалізниця отправила первые после карантина поезда в западные области

В четверг, 4 июня, в западные регионы отправились первые после карантина поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці в Facebook.
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Отмечается, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.