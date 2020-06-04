Укрзалізниця отправила первые после карантина поезда в западные области

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В четверг, 4 июня, в западные регионы отправились первые после карантина поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці в Facebook.

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Отмечается, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Вечером 26 мая Укрзалiзниця возобновила продажу билетов на Интерсити+, а также поезда ночного и дальнего следования, которые отправились в путь 1 июня.

возобновила отправились УЗ запустила первые 200 электричек с 1 июня.

Авиасообщение планируют возобновить с 15 июня.