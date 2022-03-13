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В Чернигове в результате авиаудара разрушен девятиэтажный жилой дом

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 09:31
В Чернигове в результате авиаудара разрушен девятиэтажный жилой дом - Фото
Фото - ГСЧС

В Чернигове оккупанты разрушили девятиэтажный жилой дом (общежитие), сообщает ГСЧС.

13 марта в 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение девятиэтажного жилого дома с его последующим горением. На месте пожара работали 10 единиц техники и 48 человек, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования.

В Чернигове в результате авиаудара разрушен девятиэтажный жилой дом

По предварительной информации 7 человек спасены, 1 человек погиб, 1 травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Дмитрий Смирнов
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авиаудар чернигов
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