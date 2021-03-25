UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черниговской области исчезло еще одно село – 31-ое за последние 20 лет

25.03.2021, 14:08
В Черниговской области исчезло еще одно село – 31-ое за последние 20 лет - Фото
Село Блешня (Фото - 1ua.com.ua)

В начале марта в селе Блешня Черниговской области умер последний житель – начиная с 2000 года в регионе с учета сняли 30 населенных пунктов. Об этом сообщает Суспільне.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три.

Издание отмечает, что в двух оставшихся поселках сельсовета Мхи и Барановка проживает по полтора десятка человек.

  • 4 марта Зеленский анонсировал запуск программы Новое село. В ее рамках запланировано строительство в сельской местности "Центров притяжения". Детали – тут.

Читайте также: Make село great again

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черниговская область село блешня
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 