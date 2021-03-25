В Черниговской области исчезло еще одно село – 31-ое за последние 20 лет
25.03.2021, 14:08
Село Блешня (Фото - 1ua.com.ua)
В начале марта в селе Блешня Черниговской области умер последний житель – начиная с 2000 года в регионе с учета сняли 30 населенных пунктов. Об этом сообщает Суспільне.
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С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три.
Издание отмечает, что в двух оставшихся поселках сельсовета Мхи и Барановка проживает по полтора десятка человек.
- 4 марта Зеленский анонсировал запуск программы Новое село. В ее рамках запланировано строительство в сельской местности "Центров притяжения". Детали – тут.
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