В Черниговской области исчезло еще одно село – 31-ое за последние 20 лет

В начале марта в селе Блешня Черниговской области умер последний житель – начиная с 2000 года в регионе с учета сняли 30 населенных пунктов. Об этом сообщает Суспільне.

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С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три.

Издание отмечает, что в двух оставшихся поселках сельсовета Мхи и Барановка проживает по полтора десятка человек.

4 марта Зеленский анонсировал запуск программы Новое село. В ее рамках запланировано строительство в сельской местности "Центров притяжения". Детали – тут.

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Станислав Стороженко

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