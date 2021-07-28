UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В демонтированном Монументе славы во Львове нашли "капсулу времени": фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 17:59
В демонтированном Монументе славы во Львове нашли
Фото: facebook.com/TerritoryTerror

Внутри снесенного во Львове советского Монумента славы нашли так называемую капсулу времени – послание потомкам от тех, кто закладывал памятник в 70-х годах. Об этом сообщает львовский музей Территория террора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там сообщили, что монумент с улицы Стрыйской перемещен в музей.

Сегодня команда музея открыла капсулу – в ней оказались два списка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Museum "Territory of Terror" (@terrormuseum)

Первый список состоит из 108 имен и называется "Список передовиков производства Львовского паровозо-вагоноремонтного завода имени ХХII съезда КП Украины".

Второй список содержит 54 имени – "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова".

"Капсула времени" станет одним из экспонатов Территории террора.

В феврале 2018 года львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы. В марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
декоммунизация Монумент Славы Львов памятник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 