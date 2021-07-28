В демонтированном Монументе славы во Львове нашли "капсулу времени": фото, видео
Внутри снесенного во Львове советского Монумента славы нашли так называемую капсулу времени – послание потомкам от тех, кто закладывал памятник в 70-х годах. Об этом сообщает львовский музей Территория террора.
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Там сообщили, что монумент с улицы Стрыйской перемещен в музей.
Сегодня команда музея открыла капсулу – в ней оказались два списка.
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Первый список состоит из 108 имен и называется "Список передовиков производства Львовского паровозо-вагоноремонтного завода имени ХХII съезда КП Украины".
Второй список содержит 54 имени – "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова".
"Капсула времени" станет одним из экспонатов Территории террора.
В феврале 2018 года львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы. В марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу.
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