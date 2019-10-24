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В Днепре неплательщиков алиментов отправят подметать в парках

В Днепре неплательщиков алиментов отправят подметать в парках - Фото
Фото: nashemisto.dp.ua
24.10.2019, 08:52

Заработная плата пойдет на погашение долгов, ее размер будет зависеть от качества уборки и отработанных часов

В Днепре неплательщики алиментов начнут убирать парки. Об этом сообщают местные СМИ.

23 октября депутаты приняли решение о трудоустройстве неплательщиков алиментов. Для этого они  внесли изменения в городскую программу занятости населения на 2017 — 2021 годы. 

"Теперь коммунальные предприятия должны предоставлять работу должникам по алиментам, а их заработную плату направлять на погашение долга", - отмечается в сообщении.

Размер зарплаты будет зависеть от качества уборки и отработанных часов.

Сейчас департамент парков и рекреаций готов трудоустроить неплательщиков алиментов в парки для уборки территории. Их работу организует инспекция по труду и занятости населения городского совета в сотрудничестве с центром пробации в Днепропетровской области.

Они готовы направить на принудительное исполнение судебных решений 44 жителей Днепра, которые имеют долги за неуплату алиментов, среди них одна женщина.

В начале июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект о создании предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

  • 30 мая министерство юстиции инициировало введение уголовной ответственности за неуплату алиментов и предлагает увольнять злостных неплательщиков с госслужбы.

 

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