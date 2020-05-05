В Днепре появится "первый в Украине технопарк" для обучения детей ПДД: фото

Фото: facebook.com/SeverinMarinchuk

В Днепре появится первый в Украине "технопарк", где дети смогут изучать правила дорожного движения в формате игры. Он станет имитацией обычных городских дорог в уменьшенном формате. Об этом сообщил в Facebook депутат местного горсовета Северин Маринчук.

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Суть проекта заключается в том, чтобы научить ребенка основам правил дорожного движения: объяснить, что такое разметка, рассказать о видах дорожных знаков и привить культуру поведения на проезжей части.

В смету проекта также заложили круглосуточное освещение, что позволит детям и их родителям пользоваться "технопарком" и по вечерам. Сейчас проект уже согласован, по нему проведен тендер и должны начаться строительные работы.

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В октябре 2019 года Нацполиция напомнила водителям о сезонных ПДД и необходимости включать дневные ходовые огни.

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