Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Днепре появится "первый в Украине технопарк" для обучения детей ПДД: фото

В Днепре появится "первый в Украине технопарк" для обучения детей ПДД: фото - Фото
Фото: facebook.com/SeverinMarinchuk
05.05.2020, 10:57

Парк должен стать прообразом обычной проезжей части в миниатюре - с нанесенной разметкой и установленными дорожными знаками

В Днепре появится первый в Украине "технопарк", где дети смогут изучать правила дорожного движения в формате игры. Он станет имитацией обычных городских дорог в уменьшенном формате. Об этом сообщил в Facebook депутат местного горсовета Северин Маринчук.

facebook.com/SeverinMarinchuk

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суть проекта заключается в том, чтобы научить ребенка основам правил дорожного движения: объяснить, что такое разметка, рассказать о видах дорожных знаков и привить культуру поведения на проезжей части.

facebook.com/SeverinMarinchuk

В смету проекта также заложили круглосуточное освещение, что позволит детям и их родителям пользоваться "технопарком" и по вечерам. Сейчас проект уже согласован, по нему проведен тендер и должны начаться строительные работы.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • В октябре 2019 года Нацполиция напомнила водителям о сезонных ПДД и необходимости включать дневные ходовые огни.

Читайте также: В МВД перенесли запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
пдд дети днепр обучение технопарк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 