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В Днепре ракеты оккупантов попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 08:41
В Днепре ракеты оккупантов попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения - Фото
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал об обстрелах оккупантов прошлой ночью:

"Ночные ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет".

Резниченко также рассказал о нескольких сбитых ракетах:

"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной четыре вражеских ракеты и один беспилотник".

  • Россия ночью обстреляла Лисичанск и соседнюю Тошковку. Повреждены семь домов.
Дмитрий Смирнов
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война России против Украины днепропетровская область
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