В Днепре ракеты оккупантов попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения
02.04.2022, 08:41
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал об обстрелах оккупантов прошлой ночью:
"Ночные ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.
В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет".
Резниченко также рассказал о нескольких сбитых ракетах:
"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной четыре вражеских ракеты и один беспилотник".
- Россия ночью обстреляла Лисичанск и соседнюю Тошковку. Повреждены семь домов.
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