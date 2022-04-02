В Днепре ракеты оккупантов попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко рассказал об обстрелах оккупантов прошлой ночью:

"Ночные ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет".

Резниченко также рассказал о нескольких сбитых ракетах:

"Ночью наши ПВО сбили над Днепропетровщиной четыре вражеских ракеты и один беспилотник".

Россия ночью обстреляла Лисичанск и соседнюю Тошковку. Повреждены семь домов.

Дмитрий Смирнов

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