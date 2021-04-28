В Днепре требуют увольнения замглавы облсовета за слова "в Украине нет войны": фото

В Днепре военные и родственники погибших на Донбассе бойцов пикетировали областной совет с требованием уволить заместителя его главы и председателя фракции ОПЗЖ Геннадия Гуфмана, который на пресс-конференции сказал, что "в Украине нет войны". Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Акция прошла под лозунгом "Если это не твоя война – это не твоя страна". Ее инициировала общественная организация "Семейный круг погибших героев Днепропетровской области". Участие приняли около 100 человек.

Сейчас родственники погибших, бывшие бойцы и волонтеры собирают подписи за отставку Гуфмана. Также они требуют от Верховной Рады принять закон о коллаборационизме.

"Война есть! Есть более 600 погибших из Днепропетровской области. Мы молчать не будем, никому не дадим оскорблять память наших детей. Я не юрист, я – отец погибшего бойца и председатель общественной организации, объединяющей семьи погибших. И мы сегодня вышли, чтобы показать, что мы молчать не будем", – сказал глава организации Сергей Никонов.

15 апреля на пресс-конференции, посвященной марафону "Толока памяти" (1941-1945), главный редактор сайта 056.ua спросила Гуфмана, не планирует ли Днепропетровская областная организация ОПЗЖ поддерживать военных ООС, ведь в Украине сейчас происходят военные действия. "Сегодня слава Богу, в Украине нет войны", – ответил чиновник.

27 апреля в комментарии местному изданию Мост-Днепр он объяснил, что имел в виду, что "в Украине юридически войны нет". "Но в Украине есть горе. Есть те, кто хотят войны и спекулируют на горе. Чтобы быть героями, война не нужна. То, что уже семь лет происходит на Донбассе – это нежелание политиков дать людям мир", – сказал Гуфман.

В его пресс-службе журналистам сказали, что своими словами Гуфман не хотел оскорбить родственников погибших военных.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.