В Донецкой области жилые районы обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами

Оккупанты обстреляли Красногоровку Донецкой области кассетными боеприпасами, сообщает национальная полиция.



Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент.



Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно. Полиция призывает жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам.В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Дмитрий Смирнов

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