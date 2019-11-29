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В Донецкой ОГА объяснили, кто может доставлять пенсии в оккупацию

В Донецкой ОГА объяснили, кто может доставлять пенсии в оккупацию - Фото
Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко (фото - president.gov.ua)
29.11.2019, 13:38

По словам Павла Кириленко, для доставки пенсий в ОРДЛО нужны изменения в законодательстве, этот вопрос прорабатывается

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом в эфире Украинского радио заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, они действительно имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", - отметил Кириленко.

Он добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается, но для этого нужны изменения в законодательстве. "Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован", - уточнил Кириленко.

Кириленко подчеркнул, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат пенсий.

  • 26 ноября в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий регистрацию внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) как обязательное условие для получения пенсии жителями временно оккупированных территорий Донбасса.
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обсе ордло пенсии Павел Кириленко
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