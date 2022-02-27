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В Харьков пришел конвой с сотнями гранатометов NLAW, SWAM-D, Javelin и Stinger – волонтер

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 21:47

В Харьков пришел конвой с оружием для украинских сил: привезли сотни единиц гранатометов NLAW, SWAM-D, Javelin и ПЗРК Stinger. Об этом сообщает в Facebook волонтер Роман Доник.

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"В Харьков вошел долгожданный конвой. Противотанковые средства NLAW, SMAW-D, Javelin от союзников. ПЗРК Stinger и очень много всяких вкусных приправ для жареных освободителей", – написал он.

По его словам, речь идет о сотнях штук каждой номенклатуры. Оружие везли колоннами из-за границы, затем перегрузили в гражданские фуры, чтобы их не разбомбил враг или не захватили ДРГ. Груз с большой опасностью доставили в Харьков.

Доник подчеркнул, что враг должен знать: под каждым кустом его ждет гранатометчик – и пощады российским оккупантам не будет, ведь они знали, что идут в Украину убивать.

Марк Сировой
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ВСУ война Харьков Javelin гранатометы конвой stinger NLAW SMAW-D
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