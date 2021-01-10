В Харьковской области люди перекрыли трассу из-за тарифов на газ

Жители одного из поселков в Харьковской области перекрыли трассу "Харьков – Симферополь" из-за новых тарифов на газ. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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По данным полиции, в акции приняли участие около 50 человек. Они перекрыли дорогу на пешеходном переходе.

Порядок на акции охраняли 15 полицейских. Также был обеспечен объездной путь для транспорта.

По данным Kharkiv.today, протестующие требовали "отменить постановление о повышении тарифов на транспортировку и доставку газа и разрешить громадам самостоятельно решать вопрос тарифов".

С 1 января в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения. LIGA.net разобралась, почему и насколько выросли тарифы.

Владислав Сердюк

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